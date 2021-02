Além dos tijolos, policiais apreenderam 13 porções da droga no banco traseiro do carro de um dos integrantes do trio

publicado em 25/02/2021

Polícia apreendeu 23 tijolos de maconha e outras 13 porções grandes da droga no banco de trás do carro onde estava um dos integrantes do trio (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Fernandópolis prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas na esquina da Avenida Augusto Cavalin com a Rua Marinho Lopes (Terra das Paineiras), em frente ao Clube Banespinha, na noite de quarta-feira (24). Foi uma das maiores apreensões de entorpecentes no munício neste ano.Segundo a ocorrência, dois rapazes andavam de moto pela avenida com atitude suspeita. Por isso, os policiais os abordaram.Ao checar as mensagens nos celulares dos dois, os agentes identificaram que uma terceira pessoa havia avisado que estava saindo de Votuporanga rumo a Fernandópolis num Gol prata e que iria desligar a internet para que o celular não fosse rastreado.Em seguida, os policiais solicitaram reforço, armaram o cerco e abordaram o rapaz no veículo, onde eles encontraram 23 tijolos de maconha e outras 13 porções grandes da droga no banco traseiro.Os integrantes do trio, identificados como C.F.D, C.J e B.L.G.C, foram presos em flagrante e encaminhados ao Plantão Policial, onde permanecem à disposição da Justiça.A polícia também apreendeu os celulares dos três e o Gol.