C.F.F.N. se envolveu em um grave acidente na Péricles Belini, foi socorrida, mas acabou perdendo a criança, segundo familiares

publicado em 12/01/2021

A jovem foi socorrida às pressas, mas acabou perdendo o bebê após complicações (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A jovem grávida, de 28 anos, que ficou ferida após se envolver em um grave acidente no trevo da conhecida Coacavo, na rodovia Péricles Belini, acabou tendo complicações na gestação e perdeu o bebê. A fatalidade ocorreu no km 123, na manhã desábado (09).



Segundo informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, a mulher estava num VW/Gol e teria tentado cruzar o trevo quando o veículo teria “afogado” no meio do cruzamento e ela foi atingida na lateral por um GM/Vectra, com placas de Santa Bárbara d’Oeste, que seguia sentido Votuporanga-Nhandeara. Com a batida, o Gol ficou bastante destruído.



Identificada como Camila, a jovem estava grávida de três meses, o que inspirou ainda mais cuidados em seu atendimento. Ela teve diversos ferimentos, foi socorrida às pressas por conta da gravidez e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo familiares, durante o atendimento ela apresentou complicações e acabou perdendo a criança.