Homem de 37 anos foi preso e estava com duas garrafas de vinho importado

publicado em 13/11/2020

A sexta-feira 13 não foi de sorte para “Murchinho”. Hoje os policiais civis da DIG prenderam um condenado por furto. Após trabalho de investigação desenvolvido pela Especializada, o indivíduo M. R. V. R., de 37 anos de idade, vulgo “Murchinho”, foi localizado no bairro São João, onde foi abordado e preso, em cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, com condenação de 8 anos, 11 meses e 14 dias, em regime fechado.Durante a abordagem ainda foram localizadas em poder de “Murchinho” duas garrafas de vinho importado, os quais foram furtados do interior de um estabelecimento nesta sexta-feira (13), sendo devidamente devolvidos para a vítima, restando o furto esclarecido.“Murchinho” ainda é investigado pela DIG, por diversos furtos ocorridos na cidade recentemente. Após os trabalhos de Polícia Judiciária, o preso será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Riolândia, onde ficará à disposição da Justiça.