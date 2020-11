Internado em estado delicado desde o dia do acidente no HB Rio Preto, ele faleceu na manhã desta segunda-feira (02)

publicado em 02/11/2020

Ainda não se tem informações sobre velório e sepultamento. As informações serão atualizadas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após dois dias em constante luta pela vida, depois de uma batida violenta contra uma ambulância do Samu, o jovem Otávio Zaparolli de 22 anos, não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira (02) no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A informação foi confirmada em nota oficial pela assessoria do Hospital, nesta manhã. Otávio sofreu traumatismo craniano e foi transferido da Santa Casa de Votuporanga para o HB de Rio Preto em razão da gravidade dos ferimentos.

O acidente

O fato aconteceu na tarde do sábado (31), segundo informações divulgadas, Otávio pilotava uma motocicleta, na companhia de sua namorada (que também ficou ferida). No alto da avenida Nasser Marão, nas proximidades do Posto Konstru, bateu violentamente contra uma viatura do Samu.

Primeiramente apresentado ao Pronto-Atendimento da Santa Casa de Votuporanga e depois transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

