publicado em 13/11/2020

O motivo que teria motivado o rapaz a agredir as irmãs não foi divulgado. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 23 anos ameaçou suas duas irmãs com uma faca na manhã desta quinta-feira, 12, no bairro Costa do Sol, zona norte de Rio Preto, após uma discussão.Segundo informações da delegada Dálice Ceron, da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto onde o caso foi registrado – uma das adolescentes de 17 anos está grávida de três meses, e a outra jovem tem 22 anos. Além de ameaçar as duas com a faca, ele tentou dar vários chutes e socos nelas.Ainda de acordo com informações da delegada, as irmãs se defenderam com o aparelho de celular e evitaram ser esfaqueadas.A adolescente de 17 anos que está grávida evitou que o irmão lhe ferisse a barriga com a faca. O motivo que teria motivado o rapaz a agredir as irmãs não foi divulgado.O rapaz foi preso em flagrante por policiais da DEIC – Delegacia de Investigações Criminais e ficou detido onde ficará a disposição da justiçaFonte: dhojeinterior.com.br