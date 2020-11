O idoso sofreu um corte profundo na cabeça e foi atendido pelo Samu

publicado em 19/11/2020

Na tarde de ontem um idoso teve seu veículo roubado na rua Paschoalino Pedrazzoli, às margens do Assary Clube de Campo. O assaltante, que estava com uma faca, agrediu a vítima com uma barra de ferro.

O idoso estava pescando na represa, momento em que o ladrão chegou para praticar o crime. Até o fechamento desta edição, não se sabia o motivo, mas o assaltante havia agredido a vítima com socos, chutes e uma barra de ferro.

O homem ainda jogou a vítima no lago. O idoso sofreu um corte profundo na cabeça e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.