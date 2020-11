Com o impacto, o motor do carro foi lançado em uma pastagem à beira da estrada

publicado em 09/11/2020

(Foto: Jornal Interior)

O empresário Alexandro Eugênio Garais, de 43 anos, residente em Guarapuava (PR), morreu após bater a BMW que conduzia na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis, no início da tarde de sábado (7). O filho, que acompanhava em outro automóvel, presenciou o acidente, que ocorreu no quilômetro 499 mais 800 metros da pista.



Com o impacto, o motor do carro foi lançado em uma pastagem à beira da estrada, pegando fogo. Foi necessária a presença de equipes de combate a incêndios para conter as chamas, que se espalharam pela vegetação do local.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia com o veículo, com placas de Votuporanga, pela pista quando, por motivos a serem apurados, próximo à praça de pedágio de Glicério, perdeu o controle da direção.



Ele foi em direção ao acostamento e bateu na mureta de concreto de escoamento da água da chuva, capotando em seguida. Com o impacto, o motor da BMW lançou-se em uma propriedade rural próxima do acostamento, pegando fogo e incendiando a vegetação.



Resgate



Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local, presenciando Garais sendo retirado do automóvel pela equipe de Resgate da Viarondon consciente e com escoriações pelo corpo.



Ele foi levado ao pronto-socorro de Penápolis, entretanto, quando os PMs foram até a unidade para tentar ouvi-lo, foram informados que não tinha resistido e vindo a óbito.



O filho do empresário, um supervisor de 24 anos, acompanhava em outro veículo e presenciou o acidente. O local foi preservado para a realização de perícia pelo IC (Instituto de Criminalística). Tratores e caminhões-pipa apagaram o fogo na pastagem.



O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e, em seguida, liberado aos familiares para velório e sepultamento. As causas serão apuradas pela Polícia Civil.



Fox



Foi o segundo caso na rodovia registrado no mesmo dia. Pela manhã, o condutor de um VW Fox preto, com placas de Araçatuba, capotou o veículo. O acidente ocorreu na rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo à alça que dá acesso para a Assis Chateaubriand (SP-425).



Apesar do susto, ele não se feriu. Segundo apurado pela reportagem, o homem – que não teve a idade divulgada – seguia com o automóvel pela pista sentido à Penápolis quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, vindo a capotar.



O Fox parou no canteiro central. Equipes da concessionária Viarondon, que administra o trecho, estiveram no local auxiliando o trânsito, que não precisou ser interditado. Policiais militares rodoviários foram acionados e compareceram no trecho. (Por: Ivan Ambrósio)

*Jornal Interior