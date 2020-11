Os veículos se chocaram no cruzamento entre a Avenida Prestes Maia e a rua Fioravante Poiani

publicado em 11/11/2020

Um motociclista ainda não identificado foi socorrido em estado grave (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um acidente entre duas motocicletas, por volta das 13h30, desta quarta-feira (11), deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave. A Batida aconteceu no cruzamento entre a Avenida Prestes Maia e a rua Fioravante Poiani, no bairro Estação, zona Sul de Votuporanga.

De acordo com testemunhas, um motociclista, identificado como Paulo César, de 50 anos, conduzia sua Honda/CG de cor preta, tendo como garupa outro homem, até então identificado apenas como Maicon, quando no cruzamento com a rua Fioravante Poiani outro motociclista, ainda não identificado, teria furado o pare e interceptado sua trajetória.

Com o impacto os três foram ao solo. Paulo sofreu apena ferimentos leves, enquanto Maicon foi socorrido com uma provável fratura no braço. O outro piloto, no entanto, foi socorrido em estado grave. Testemunhas contaram ao A Cidade que no momento da batida o capacete saiu de sua cabeça e ele caiu já desprotegido.

Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos ali mesmo, inclusive sendo necessária à sua reanimação, e depois ele foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.