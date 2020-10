O flagrante ocorreu na noite desta terça-feira (06), durante patrulhamento pela zona Sul, o indivíduo já era conhecido nos meios policiais

publicado em 07/10/2020

Foram encontradas porções de maconha, prontas e embaladas para venda, um tijolo de maconha prensado e duas munições intactas de pistola calibre 380 (Foto: Polícia Militar)

Equipe da Força Tática de Votuporanga prendeu em flagrante na noite desta terça-feira (06), durante patrulhamento preventivo, G. D. S. R. de 22 anos, por tráfico de drogas e posse irregular de munição no bairro São João. Com o indivíduo, que já era conhecido nos meios policiais, foram encontradas porções de maconha, prontas e embaladas para venda, um tijolo de maconha prensado e duas munições intactas de pistola calibre 380.O indivíduo estava em atitude suspeita quando a equipe passou pela rua Claudio Pereira, no bairro São João. De acordo com a ocorrência, ele apresentou nervosismo e tentou sair do local, foi quando os policiais agiram e o abordaram. Em revista pessoal, foram localizadas porções de maconha e dinheiro, em seguida foi realizado busca domiciliar.Nesta busca é que foram encontradas outras dezenas de porções de maconha que seriam posteriormente comercializadas, o tijolo prensado e as munições. Além disso, foi localizado mais dinheiro oriunda do tráfico.Diante das apreensões foi dada voz de prisão e o rapaz foi conduzido juntamente com as drogas, a quantidade em dinheiro e as munições à Central de Flagrantes, onde foi dada voz prisão pelo crime de tráfico de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido, permanecendo preso na carceragem, posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul (SP).