Três acidentes resultaram em duas mortes e dois feridos durante o feriado prolongado

publicado em 13/10/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br



O balanço do feriado prolongado em Votuporanga foi trágico. Dois capotamentos resultaram na morte de um votuporanguense de apenas 29 anos e deixaram mais dois feridos. O primeiro acidente foi registrado na Rodovia Euclides da Cunha, no domingo (11), e o segundo na madrugada de segunda-feira (12), na Péricles Belini. Um terceiro acidente, no Jardim Itália, vitimou um jovem, de 24 anos, que era morador de Riolândia.



Pela ordem, um morador de Riolândia morreu após se envolver em um acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (11) no Jardim Itália, em Votuporanga. A causa do acidente não foi revelada e tampouco os veículos envolvidos. José Manoel Oliveira, de 24 anos, foi sepultado na segunda-feira (12), em Riolândia.



Já na parte da tarde, dois moradores de Icém ficaram feridos em um capotamento na Rodovia Euclides da Cunha, quando chegavam a Votuporanga. De acordo com informações policiais, um jovem de 21 anos conduzia o veículo quando acabou capotando e parou no canteiro da pista. Ele e um adolescente que estava como passageiro sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Votuporanguense



Por fim, um jovem votuporanguense, de apenas 29 anos, morreu após capotar o veículo que dirigia na rodovia Péricles Belini, sentido Cardoso/Votuporanga e bater contra uma árvore. O acidente teria acontecido por volta das 23h de domingo (11), mas Leonardo Henrique Baraciolli só foi encontrado por volta das 10h de segunda-feira (12).

O corpo do rapaz, que era muito querido na cidade, foi sepultado por volta das 17h de ontem. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas familiares acreditam que ele tenha dormido ao volante.