Objetivo é sedimentar um trânsito cada vez mais seguro, consciente e humanizado

publicado em 05/09/2020

A Polícia Militar Rodoviária iniciaria a “Operação Independência do Brasil 2020” à zero hora desta sexta-feira (04/09), terminando somente às 23h59 da próxima segunda-feira (07/09). A atividade está alinhada ao Programa Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade e ao Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária 2011- 2020 da ONU (Organização das Nações Unidas), em toda a malha rodoviária do Estado de São Paulo.

Em nota, o Policiamento Rodoviário informou que “continua presente com todo o efetivo operacional empregado, diuturna e estrategicamente, nos mais de 22.000 quilômetros de rodovias estaduais. O policiamento ostensivo está direcionado às áreas de incidência criminal e prevenção de acidentalidade nas rodovias, de forma a aumentar a percepção de segurança de todos os usuários que necessitem fazer deslocamentos entre municípios/estados”.

“Durante todos esses dias, a atuação do Policiamento Rodoviário, objetivando sedimentar um trânsito cada vez mais seguro, consciente e humanizado, com atenção ao comportamento dos usuários das rodovias, realizará fiscalizações de embriaguez na condução de veículos, o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, verificando, ainda, o uso de cintos de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças e do celular (smartphone) ao volante”, acrescentou a corporação.

O Policiamento Rodoviário também estará atento a outras questões que envolvem as normas de trânsito, com o objetivo de reduzir o número de mortos e feridos no trânsito, conforme preconizado pela ONU, especialmente o controle de velocidade, por meio de radares, nas rodovias estaduais. A presença e a visibilidade preponderam, sendo contínuo o trabalho conjunto com as Concessionárias de Rodovias, DER (Departamento de Estradas e Rodagens), Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e outros parceiros.

Fonte: Tribunal Liberal