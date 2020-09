Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas no bairro São João, em Votuporanga

publicado em 10/09/2020

Polícia: os jovens foram encaminhados para a sede da Dise e autuados em flagrante após serem pegos com drogas (Divulgação/Polícia)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDois indivíduos foram presos pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) na manhã de ontem por tráfico de drogas no bairro São João, em Votuporanga.De acordo com a polícia, R.A.C., de 20 anos, e A.D.V., conhecido como “Mandraque”, de 18 anos, já vinham sendo investigados pelos policiais da Delegacia Especializada pelo envolvimento na venda de drogas, especificamente, maconha e cocaína.Por conta da suspeita, os policiais foram até a casa dos investigados na manhã de ontem. O imóvel fica na rua Bahia, no bairro São João, e em buscas pelo local acabaram encontrando, escondidas embaixo das telhas da varanda da casa, 10 porções de maconha de tamanho grande e 17 porções da mesma droga de tamanho menor.A polícia apreendeu ainda uma balança de precisão, facas com resquícios de maconha, duas peneirinhas com restos de cocaína, um tubo de plástico vazio com sobras de cocaína, um isqueiro utilizado para embalar as porções, material plástico, dois celulares e dinheiro, que provavelmente é resultado da venda de drogas.Os jovens foram encaminhados para a sede da Dise e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Posteriormente eles foram levados para uma unidade prisional da região, onde ficarão à disposição da Justiça.