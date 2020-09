O acidente foi registrado por volta das 11h deste sábado (26), entre o distrito de Simonsen e Roseira

publicado em 26/09/2020

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Um capotamento foi registrado na manhã deste sábado por volta das 11h envolvendo uma família que transportava no veículo um recém nascido. O acidente aconteceu entre o distrito de Simonsen e Roseira. Segundo informações da Polícia Rodoviária de Votuporanga, que atendeu a ocorrência, as vítimas tiveram ferimentos leves. A família e o bebê foram encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga para a realização de exames.

De acordo com relatos de populares que passavam pelo local do acidente, o carro teria perdido o controle após o motorista se assustar com movimentos inesperados de dois caminhões tanque que realizavam uma ultrapassagem.