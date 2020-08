Ela inclusive fez um vídeo para provar a ação do homem que acariciava as partes íntimas e gesticulava para ela no centro da cidade

publicado em 05/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Uma jovem de Parisi acionou anteontem a Polícia Militar após ser assediada por um homem, nas proximidades da Concha Acústica, centro de Votuporanga. Raiza Calejo, de 21 anos, chegou a filmar o acusado enquanto ele acariciava as partes íntimas e gesticulava para ela sem nenhum tipo de pudor.

De acordo com a vítima, ela veio à cidade para fazer compras ao lado da mãe e decidiu parar para lanchar. Como não é permitido o consumo dentro das lanchonetes em razão das medidas de isolamento social, elas pegaram a comida e se sentaram em um banco de fronte à Concha Acústica para comer.

“Estávamos sentadas comendo um pastel, quando minha mãe percebeu a atitude dele e me avisou. Ele estava a todo momento mexendo em suas partes íntimas e fazendo gestos para mim, fazendo gestos obscenos, sem nenhum tipo de vergonha. Minha primeira reação foi filmar para provar o que ele estava fazendo”, contou.

O vídeo de pouco mais de quatro minutos comprova o que a jovem disse. Ela então acionou a Polícia Militar, contou para eles o que havia acontecido e mostrou a filmagem. Ele chegou a ser detido, mas acabou liberado após o registro da ocorrência por gestos obscenos. O acusado seria morador de rua e alcoólatra.

“Se é alcoólatra, que vá para uma clínica de reabilitação, se tem problemas mentais que vá para uma clínica psiquiátrica, se é um assediador ou um estuprador que vá para a cadeia. Mas qual opção temos? Denunciar ou ficar caladas. Eu denunciei! Na lei não vi resultados, pois o indivíduo se encontra livre para atuar da mesma maneira, mas usei uma ferramenta diária que é o Facebook que está surgindo mais efeito, atingindo a população de forma a conscientizá-la sobre o assédio. Calar não adianta, você estará dando liberdade para o assediador continuar a atuar e você que ficará com o trauma”, completou a jovem.