Esse é o segundo traficante preso no bairro em menos de uma semana

publicado em 24/07/2020

O rapaz, de 25 anos, guardava várias porções de cocaína em casa (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na quinta-feira (23), mais um homem por tráfico de drogas no Palmeiras I. Esse é o segundo traficante preso no bairro em menos de uma semana.De acordo com a ocorrência, a Força Tática fazia patrulhamento pelo bairro quando avistou o rapaz, de 25 anos, em atitude suspeita. Ao ser abordado ele acabou confessando a traficância e disse que escondia as drogas em casa.Em buscas pela residência do acusado, foram encontradas várias porções grandes de cocaína que, se fracionadas, renderiam centenas de “pinos” da droga que seriam vendidos a usuários da cidade, além de balança e utensílios do tráfico.Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes onde foi colocado à disposição da Justiça.