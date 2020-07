Uma das mulheres que estava no ônibus foi escalada pelos assaltantes para revistar as demais

publicado em 07/07/2020

(Foto: Redes Sociais)

Os criminosos levaram o ônibus para um canavial e lá passaram banco por banco ameaçando e obrigando os passageiros a colocarem seus pertences em outra fronha. Por fim fizeram todos os homens tirarem as roupas e descerem do ônibus para serem revistados. Apenas de roupas íntimas, eles foram obrigados a ajoelhar no meio do canavial com as mãos na cabeça.

“Quando percebi que era um assalto tentei esconder um pouco do dinheiro na cueca, mas eles gritavam e ameaçavam a todo momento dizendo que todos iam descer para serem revistados e se alguém estivesse escondendo algo lá fora ia ser pior. Pensei que eles iriam me matar, então tirei o que escondi e entreguei também”, disse Rodrigo de Oliveira, de 40 anos, outro passageiro que estava no ônibus.

Uma das mulheres que estava no ônibus foi escalada pelos assaltantes para revistar as demais. A ela foram feitas ameaças de que se alguma conseguisse esconder algo ela é quem iria pagar o preço e a obrigou a revistar as partes íntimas de todas as passageiras.

“Estava muito frio e eles nos deixaram lá fora só de cueca e depois desceram todas as mulheres. Dois deles então pegaram lanternas e saíram revirando o ônibus inteiro em busca de mais dinheiro. Quando terminaram eles disseram para esperar uma hora para sairmos de lá, se não meteriam bala na gente”, concluiu.