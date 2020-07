Investigadores acompanharam os acusados por meses e os flagraram com 1,2 kg de cocaína e 33kg de maconha

publicado em 07/07/2020

(Foto: Divulgação Dise)

Franclin Duarte

Uma operação deflagrada na segunda-feira (6) pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), depois de meses de investigação, resultou na prisão de três traficantes e na apreensão de mais de 34kg de drogas que seriam comercializadas nas ruas de Votuporanga. O flagrante ocorreu, no Jardim Pinheiros, zona Sul da cidade.

De acordo com o registro policial, os agentes da delegacia especializada monitoravam as atividades ilícitas dos acusados já há algum tempo. Eles movimentavam grandes quantidades de drogas, distribuindo a outros traficantes desta cidade e região.

Durante o período de investigação, os policiais da Dise descobriram os locais onde os investigados, que também atuam no ramo de mecânica de automóveis, guardavam toda a droga para o comércio.

No começo da noite desta segunda-feira, os policiais acompanharam toda a movimentação do trio e quando eles adentraram uma residência na Rua dos Ipês, os agentes da Dise fizeram a incursão, flagrando os envolvidos embalando as drogas. Neste local, os policiais encontraram 1,2 kg de cocaína, balança e material utilizado na embalagem da droga, além de dinheiro da venda dos entorpecentes.

Cientes de que a maior parte da droga ficava escondida em uma área rural no município de Votuporanga, os policiais diligenciaram até o local conhecido como “Chaparral”, e camuflada em meio a vegetação, acabaram encontrando cerca de 33 kg de maconha divididos em 26 tabletes. Toda a droga é avaliada em aproximadamente R$50 mil.

Além da droga e dos apetrechos do tráfico foram apreendidos na ação dois veículos utilizados no tráfico de drogas, um VW/Santana e um Hiunday Tucson.