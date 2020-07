O trecho onde os votuporanguenses foram assaltados, entre Matão e Araraquara, já foi cenário de vários outros assaltos do tipo e com cenas tão aterrorizantes quanto ou até mais

Em uma ação semelhante, em 2012, outro ônibus com passageiros de Votuporanga foi assaltado quando seguia para o Paraguai. (Foto: Arquivo A Cidade)

O trecho onde os votuporanguenses foram assaltados, entre Matão e Araraquara, já foi cenário de vários outros assaltos do tipo e com cenas tão aterrorizantes quanto ou até mais. A área, que já foi apelidada de “trecho do medo” da rodovia Washington Luís, já teve o registro de pelo menos dez assaltos do tipo, entre 2011 e o último que foi registrado ontem.

Em 2014, por exemplo, dois assaltos com o mesmo modus operandi foram registrados, exatamente no mesmo trecho e praticamente no mesmo horário, em menos de três meses. No primeiro deles, em março, os bandidos conseguiram levar mais de R$ 95 mil e no segundo, em junho, mais de R$ 85 mil foi levado das vítimas. Em nenhum dos casos os bandidos foram encontrados.

À época, em entrevista à Folha de São Paulo, o proprietário de uma empresa que presta serviços de fretamento de ônibus com essa finalidade, Pedro da Silva, afirmou que outros casos semelhantes ocorreram em ônibus fretados por outras empresas.

Ele afirmou que não sabe o que vai fazer para proporcionar mais segurança a seus passageiros e funcionários nas próximas viagens. "Ninguém vê nada, já cansamos disso", afirmou.

Após o assalto ao ônibus com comerciantes votuporanguenses, o motorista conduziu o veículo até o posto mais próximo em busca de socorro. Lá encontraram uma viatura da Polícia Militar, que lhes encaminhou barra a Base da Polícia Rodoviária Militar de Araraquara.

O jornal A Cidade entrou em contato com a Base e foi informado que o Boletim de ocorrência foi lavrado e as vítimas orientadas a representar criminalmente. A polícia também realizou diligências e conseguiu localizar os aparelhos celulares das vítimas que tinham sido jogados em uma área de mata nas proximidades de onde aconteceu o crime, mas os bandidos não foram localizados.

