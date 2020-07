Ele foi abordado pelos criminosos quando esperava uma carga na marginal da BR-153, em Rio Preto

publicado em 24/07/2020

Um idoso teve o caminhão roubado na última quarta-feira (22) e foi sequestrado por mais de 24 horas. Ele foi abordado pelos criminosos quando esperava uma carga na marginal da BR-153, em Rio Preto.De acordo com informações do boletim registrado, ele e a filha são de Catanduva e trabalham com frete de cargas. Na quarta eles receberam uma solicitação para carregar produtos de limpeza de um empresa com sede em Rio Preto.O homem seguiu até o local combinado e foi abordado por um homem que estava vestido de gari, com máscara branca e tinha um revólver. Ele foi orientado a entrar no caminhão e colocar uma camiseta na cabeça.O veículo andou por ruas próximas que a vítima não sabe identificar e, quando parou, um carro sedan parou ao lado do caminhão e a vítima foi obrigada a entrar no carro e permanecer abaixada no banco de trás.Ele contou que andaram por aproximadamente 25 minutos até chegarem a uma chácara. O idoso foi então levado para um quarto. Por volta das 18h, um homem foi até ele e pediu que atendesse o telefone, pois a esposa tinha ligado, com a condição de não dizer nada sobre o roubo.O sequestro durou até as 15h do dia seguinte. Neste momento ele foi informado que seria levado de volta ao caminhão, pois o roubo não teria dado certo. Saiu novamente vestindo a camisa e foi levado de carro, durante 40 minutos, até o local que foi liberado.Quando o soltaram, ele foi ameaçado para não olhar para trás ao deixar o veículo. Os criminosos disseram que o caminhão estava estacionado em um posto próximo ao local. A vítima foi até dois postos de combustível da região e não encontrou o veículo.A Polícia Militar e a filha dele foram informadas sobre o ocorrido. Quando a filha chegou, saíram para procurar o caminhão na região, mas não encontraram. Seguiram até a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.