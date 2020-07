O homem de 53 anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira (15)

publicado em 15/07/2020

Antigo prédio da Casb (A Cidade)

Um homem de rua de 53 anos de idade foi encontrado morto no final da tarde desta quarta-feira (15) no antigo prédio da Casb, localizado na avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary, no bairro Jardim Alvorada, na zona Oeste.De acordo com informações repassadas pela polícia o corpo encontrado é de Joaquim Aparecido da Silva, 53 anos, que tem familiares na cidade. A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Técnica Cientifica estiveram no local.Segundo informações preliminares, vizinhos do local informaram a polícia sobre a morte. O jornaljá fez algumas reportagens sobre a situação do antigo prédio da Casb, que se tornou abrigo para moradores de rua.