Equipes flagraram rapaz de 17 anos vendendo crack na frente de casa

publicado em 26/06/2020

Dois adultos e um infrator de 17 anos foram presos por tráfico de drogas em Votuporanga nesta quinta-feira (25). O flagrante foi no bairro São João, onde os policiais da equipe DELTA 16302, com apoio da Força Tática, CGP e 16327, patrulhavam preventivamente a região.



Ao avistar as viaturas, um rapaz que estava na frente de uma casa demonstrou nervosismo, sendo abordado. Com ele havia várias porções de crack e também dinheiro da venda do entorpecente.



Um homem de 42 anos que estava na casa tentou dispensar uma 'pedra' grande de crack. No interior da casa, no quarto de um homem de 40 anos, foram encontradas cerca de 200 porções da mesma droga.



Todos foram levados para a Central de Flagrantes. Os maiores foram presos pelo tráfico de drogas e corrupção de menor. O menor de idade ficou apreendido.

*Votuporanga Tudo