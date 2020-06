De acordo com os policiais, quando chegaram no local, viram o suspeito correndo para o fundo da casa e arrancando 12 pés de maconha

publicado em 16/06/2020

Um jovem de 21 anos foi denunciado nesta segunda (15) por se passar por agente penitenciário. Quando a polícia chegou no local, uma casa no Jardim Arroyo, encontraram pés de maconha.De acordo com os policiais, quando chegaram no local, viram o suspeito correndo para o fundo da casa e arrancando 12 pés de maconha. Em outras partes da casa foram encontrados mais dois pés plantados em vasos, cinco porções de maconha embaladas, uma balança, uma faca, uma algema e uma carteira de agente prisional no nome do pai dele.Questionado, ele informou que é usuário de droga e a maconha encontrada era para uso próprio. Sobre a algema e a carteira, disse que pertencia ao seu falecido pai e as guardou de recordação.No plantão policial ele confirmou a versão dada anteriormente, dizendo que os pés da planta nasceram de sementes descartadas no quintal e a balança era para conferir a droga produzida para seu consumo.O suspeito não tem passagem criminal. Por conta da pouca quantidade de entorpecente, a ocorrência não classificou como flagrante. O suspeito foi liberado e será investigado pela polícia.*DL News