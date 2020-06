Agressões aconteceram na casa da família, no bairro Professor Matheus em Mirassol-SP

publicado em 17/06/2020

(Foto: Reprodução/Diário da Região)

Uma mulher foi detida após agredir uma criança de três anos em Mirassol. As agressões aconteceram na sexta-feira, 12, e um boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira, 16. Os pais instalaram câmeras de segurança na residência, que registraram o momento em que a suspeita aparece agredindo a menina com vários tapas, além de deixá-la sozinha trancada no quarto por quase uma hora. A suspeita foi detida nesta terça, mas liberada após prestar depoimento. A Polícia investigará as agressões contra a menor.

A dona de casa de 32 anos, mãe da criança, conta que conheceu a mulher por intermédio de sua cunhada e como ela estava passando por necessidades, acolheu-a em sua residência, no bairro Professor Matheus. Enquanto ainda estava trabalhando, a dona de casa conta que a suspeita ajudava a olhar sua filha durante o período de trabalho.

Conforme foram passando os dias, a mãe da vítima começou a notar um comportamento estranho na menina. "Eu sentei com o meu marido e resolvemos, então, colocar as câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver que ela [a suspeita] agride minha filha com tapas, deixa ela trancada no quarto por 49 minutos, pega o chinelo para agredir novamente. Em um determinado momento parece até que ela tenta sufocar a criança. Como minha filha não parava de gritar, ela parou com as agressões", relata a mãe.

No sábado, 13, a suspeita saiu de casa cedo para trabalhar e quando voltou, por volta das 16 horas, a dona de casa expulsou a mulher de sua residência.

Na segunda-feira, 15, ela conta que foi até a delegacia de Mirassol para registrar a ocorrência. Entregou as imagens, mas não sabia onde a suspeita estava morando.

O boletim de ocorrência terminou de ser feito nessa terça, quando localizaram a mulher na casa de uma amiga no bairro Bela Vista, em Mirassol.

A Polícia Militar foi acionada porque os moradores ficaram sabendo da história e queriam agredi-la. A suspeita foi detida e encaminhada à delegacia de Mirassol, onde prestou depoimento e foi liberada.

"Estou sofrendo, minha filha está sofrendo e eu peço Justiça", finaliza a mulher.

*Diário da Região