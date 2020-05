O fato aconteceu na manhã deste domingo (24), e foi registrado pela polícia como tentativa de homicídio

publicado em 24/05/2020

Caso ocorreu na manhã deste domingo (24) no Parque das Nações (Foto: Arquivo A Cidade)

Na manhã deste domingo (24) a Polícia Militar de Votuporanga foi acionada para um flagrante de tentativa de homicídio no Parque das Nações. As agressões deixaram a vítima, um homem, de 45 anos, em estado grave na Santa Casa de Votuporanga.Segundo as informações preliminares, um homem agrediu o outro batendo e esmagando a cabeça do mesmo contra o chão. Segundo consta, a vítima sofre de transtornos esquizofrenicos e o agressor já tem passagens pela polícia.Pessoas que estavam no local e pediram para não ser identificadas, disseram que no dia anterior o agressor já teria feito ameças ao homem de 45 anos. Ele já foi identificado, preso pela Polícia Militar e apresentado na Central de Flagrantes.