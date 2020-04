De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na casa dela em um churrasco quando ouviu alguém chamando na calçada, ao sair para verificar levou vários tiros

publicado em 22/04/2020

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após confessar ter matado a tiros um jovem de 19 anos, no bairro Água Branca, em Araçatuba (SP), na noite de terça-feira (21).De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na casa dela em um churrasco quando ouviu alguém chamando na calçada, ao sair para verificar levou vários tiros. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.Logo após cometer o crime, o adolescente foi até a delegacia com a mãe e confessou o homicídio.Segundo a polícia, ele informou que ambos já haviam sido presos juntos por tráfico de drogas e, após serem soltos, a vítima ameaçava o adolescente de morte por achar que ele quem havia o entregado para a polícia.Após a confissão, o adolescente ficará à disposição do juizado de menores.*G1.com