A operação “Carnaval Mais Seguro” resultou em queda nos índices de criminalidade em Votuporanga e também na região

publicado em 01/03/2020

O jornal A Cidade entrou em contato com a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA reportagem do jornal A Cidade divulgou o balanço da operação de carnaval da Polícia Militar da região e entrou em contato com a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga para saber os números do município durante o período de folia. Em entrevista, o capitão Navarrete afirmou que o saldo foi positivo.Uma das principais fiscalizações da operação “Carnaval Mais Seguro” era justamente em relação a embriaguez ao volante durante os dias de festa. O capitão Navarrete afirmou que houve uma redução no número de autuados e, neste ano, ocorrerão seis autos de infração por embriaguez.“Aqui na região tivemos um número positivo, principalmente nos casos de embriaguez. Então nós reduzimos anteriormente um caso a menos no auto de infração e nós não tivemos nenhuma prisão por embriaguez. Isto é muito bom, é sinal de que a população vem se conscientizando de utilizar um transporte alternativo para chegar no local”, afirmou.Outro número positivo foi em relação a crimes de furtos. Na operação, a Polícia Militar de Votuporanga promoveu duas prisões por furto a residência, dois flagrantes por outros delitos no período de carnaval e cinco indivíduos presos por furto de joias no OBA Festival.“O pessoal que estava envolvido no furto de correntes pelo OBA foram presas. No ano passado, nós tivemos as ocorrências, mas não tivemos as prisões e, neste ano, nós conseguimos efetuar as prisões. Ficamos muito contente porque recuperamos muitos objetos furtados pelos meliantes e as pessoas vão responder pelo crime”, ressaltou.Segundo o capitão Navarrete, os números de acidentes de trânsito durante o carnaval mantiveram a média em relação ao mesmo período do ano passado. A grande preocupação da PM foi na região do OBA Festival, principalmente por conta dos contêineres instalados para abrigar os foliões.“Nossa maior preocupação foi na região do OBA, onde nós tivemos o cruzamento da rodovia pelos foliões. Então nosso reforço maior foi nesse sentido, para não termos nenhuma morte e nenhum atropelamento ali por toda noite e por todo evento”. Inclusive, acrescentou, não houve nenhuma ocorrência deste tipo.O balanço geral em Votuporanga foi positivo durante o carnaval em comparação com o ano passado. “Tivemos um fluxo maior de pessoas na cidade, tivemos também um emprego maior do efetivo da Polícia Militar e nossa preocupação foi basicamente na parte da rodovia e de furtos. Então, ficamos feliz e é claro que pretendemos fazer um próximo ano melhor”, finalizou.A fiscalização da Polícia Militar é intensificada durante o período do carnaval, no entanto, as atividades são promovidas durante todo o ano para garantir a maior segurança da população de Votuporanga e toda a região.