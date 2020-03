Ao entrar no imóvel, os policiais e o Samu encontrou Francisco Santana, de 83 anos, um deitado sob a cama em um estado debilitado

publicado em 19/03/2020

Fifi deu entrada na noite desta quarta-feira no UPA de Votuporanga e recebeu alta pela manhã (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA noite desta quarta-feira deu um baita susto nos admiradores do Clube Atlético Votuporanguense. É que o Francisco Santana, conhecido como Fifi e grande ídolo da Alvinegra na década de 1960, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, um pouco debilitado.Segundo informações preliminares, a equipe do Samu recebeu um chamado para atender uma ocorrência de um idoso, que residia sozinho próximo ao centro da cidade, e que estava trancado há dois dias no imóvel, uma vez que não estava sendo visto pelos vizinhos.Conforme as informações, a Polícia Militar também foi acionada, principalmente, por não saberem as reais condições do homem, e ajudou a equipe do Samu de Votuporanga a adentrar na residência para socorrer o idoso.Ao entrar no imóvel, os policiais e o Samu encontrou Francisco Santana, de 83 anos, um deitado sob a cama em um estado debilitado. Fifi, como é conhecido pela torcida da Votuporanguense, foi socorrido e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA local para receber os devidos atendimentos.De acordo com informações da Santa Casa de Votuporanga ao jornal A Cidade, Francisco “deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 20h. Ele fez exames laboratoriais, raio-x, passou por atendimento e recebeu alta pela manhã desta quinta-feira”.