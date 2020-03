Segundo informações preliminares, os carros colidiram no trevo de acesso à rodovia de Pontes Gestal

publicado em 05/03/2020

A causas do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUm acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira na rodovia Miguel Jabur Elias, que liga ao município de Pontes Gestal e deixou duas pessoas mortas.Segundo informações preliminares, os carros colidiram no trevo de acesso à rodovia de Pontes Gestal. Com o impacto, duas pessoas vieram a óbito no local, sendo dois irmãos, moradores de Votuporanga e que trabalhavam naquele município.Ainda conforme as informações, a mulher trabalhava na Câmara Municipal de Pontes Gestal e o homem na Prefeitura daquela cidade. Os dois seguiam de Votuporanga para o município para irem trabalhar, quando sofreram o acidente.Conforme o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que também atendeu a ocorrência, as vítimas foram socorridas por uma ambulância de Pontes Gestal e foram encaminhadas para o hospital daquela cidade.A causas do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais.