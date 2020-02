Após a realização, com êxito, dos primeiros socorros, a equipe policial, socorreu o bebê até o UPA

publicado em 12/02/2020

Os policiais militares Cb Luciano e Cb Doimo, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Residencial Vilar 3, foram acionados por Matheus Donizete da Silva Alves, irmão do bebê recém nascido, Renato Vicente da Silva Xavier, de apenas 4 dias de vida, onde o bebê estava engasgado, de imediato esta equipe policial militar, adentrou a residência da genitora do bebê, a senhora, Luciane Donizete da Silva, sendo realizado os primeiros socorros, com a Manobra de Heimlich, conseguindo com êxito desengasgar a criança, que havia tomado leite.Após a realização, com êxito, dos primeiros socorros, a equipe policial, socorreu o bebê até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento), juntamente com seu genitor, José Renato Silva Xavier, onde a equipe médica já estava esperando para a realização do atendimento médico do bebê.O bebê, Renato Vicente da Silva Xavier, passa bem, porém permaneceu em observação, para a realização de exames complementares.