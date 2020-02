A equipe realizava patrulhamento em combate a furtos e roubos, quando localizaram o indiciado em uma motocicleta

publicado em 26/02/2020

Os policiais militares apreenderam vários microtubos com cocaína e alguns vazios (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na madrugada desta quarta-feira um homem de 24 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas pela zona Norte de Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento em combate a furtos e roubos na cidade, quando localizaram o indiciado em uma motocicleta.Segundo informações da Polícia Militar, a equipe já estava ciente de que o acusado estava levando entorpecentes para o carnaval do OBA Festival, motivo pelo qual promoveram a abordagem do jovem rapidamente.Durante a abordagem, os policiais militares realizaram busca pessoal, sendo que encontraram diversos microtubos plásticos contendo cocaína. Após ser questionados pelas autoridades, o indiciado acabou confessando que em sua residência possuía mais entorpecentes guardados.Conforme consta na ocorrência, a equipe da Polícia Militar se deslocou até a residência do traficando e promoveram busca domiciliar. Os policiais apreenderam mais uma porção grande de cocaína, que depois de ser preparada e fracionada renderia em aproximadamente 102 porções menores para a venda aos dependentes químicos.Além das drogas, os policiais militares ainda localizaram dezenas de microtubos plásticos vazios que seriam utilizados para armazenar os entorpecentes em porções menores para serem comercializadas.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao homem, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e o indiciado permaneceu detido na carceragem local, ficando à disposição da Justiça.