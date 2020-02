A vítima foi abordada pelo suspeito em um loteamento próximo a indústria Facchini, na cidade

publicado em 20/02/2020

A jovem foi levada para a delegacia de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUma jovem de Votuporanga foi vítima de um assalto, sendo sequestrada por um criminoso desconhecido durante a noite desta quarta-feira. O suspeito abordou a mulher em um loteamento próximo a indústria da Facchini, às margens da rodovia Euclides da Cunha.Segundo informações preliminares, a jovem estava com outro indivíduo quando o bandido teria chego armado, exigido que o indivíduo saísse e então teria rendido a jovem, sequestrado e fugido junto com o veículo da vítima.Ainda conforme as informações, a Polícia Militar foi acionada e imediatamente iniciou o patrulhamento em busca da jovem e do veículo. A ação também contou com o apoio de outras unidades policiais, como a equipe do Batalhão de Operações Especiais (Baep) de Rio Preto.Depois das investigações, as autoridades conseguiram localizar a vítima abandonada em seu veículo em um canavial próximo de Votuporanga. Ela foi encaminhada para a delegacia.Este já é o terceiro caso de roubo cometido próximo ao loteamento na cidade. A Polícia ainda está procurando pelo suspeito do crime.