A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise, recebeu informações sobre o tráfico do acusado em Valentim Gentil

publicado em 11/02/2020

Os policiais da Dise encontraram diversas porções de maconha escondidas em uma mochila (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Dise de Votuporanga prendeu na tarde desta terça-feira um homem de 22 anos pela prática do tráfico de drogas no município de Valentim Gentil. A especializada já investigava o acusado e seu irmão, conhecido como ‘Tiquim’ pelo envolvimento com o crime.De acordo com as informações da Dise, os agentes receberam informações de que os irmãos estavam com uma grande quantidade de droga em sua residência, localizada no bairro Chácara 3ª, naquele município. Os policiais se deslocaram até o local.Os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) encontraram em uma mochila, mais de dois quilos de maconha embaladas em 483 porções para a venda aos dependentes químicos, além de dois tijolos da mesma droga que seriam fracionados e renderiam cerca de 87 porções.Na residência, os agentes da Especializada localizaram e prenderam em flagrante o jovem de 22 anos. Já seu irmão, o ‘Tiquim’ não estava no imóvel, da mesma forma, como não foi encontrado durante buscas por Valentim Gentil.Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a sede da Dise de Votuporanga, onde ele foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Posteriormente, ele foi levado para uma cadeia da região ficando à disposição da Justiça.