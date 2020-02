Os policiais da Especializada em conjunto com as delegacias da região promoveram uma operação em combate ao tráfico

publicado em 15/02/2020

Os policiais apreenderam diversos entorpecentes, dinheiro e material usado no preparo das drogas (Foto: Divulgação/Polícia )

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu nesta sexta-feira um homem por tráfico de drogas em um estabelecimento comercial do ramo alimentício, localizado no centro da cidade.Segundo informações, durante a abordagem, os agentes da delegacia Especializada apreenderam em posse do indiciado aproximadamente 200 comprimidos de ecstasy e 15 gramas de cocaína que seriam vendidos aos dependentes químicos.Além disso, a equipe também localizou balança de precisa, dinheiro proveniente da comercialização dos entorpecentes e material que seria utilizado no processo de preparo e embalagem das drogas.Conforme as informações, os policiais da Dise, em conjunto com as delegacias de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Mirassol promoveram uma operação em combate ao tráfico de drogas na região noroeste paulista.Durante a operação, os policiais das delegacias da região apreenderam, no total, aproximadamente 15 quilos de maconha, cerca de 300 comprimidos de ecstasy, além de cocaína, dinheiro e outros objetos.As equipes também efetuaram outras prisões por tráfico de drogas na região, inclusive, um homem foi preso em Catanduva por receber os entorpecentes pelo correio.