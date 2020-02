O votuporanguense Celso Reis Bento será o responsável pelo DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Rio Preto

publicado em 26/02/2020

Celso Reis Bento já foi o delegado da Delegacia Seccional de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Érika ChaussonSão José do Rio Preto contará com mais um órgão para garantir a segurança e rapidez nas investigações policiais na cidade e quem comandará o local será um delegado de polícia de Votuporanga. O votuporanguense Celso Reis Bento será o responsável pelo DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Rio Preto.Celso Reis Bento já foi o delegado da Delegacia Seccional de Votuporanga e, atualmente, estava no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (DEINTER-5). A partir de agora, ele comandará o novo órgão de Rio Preto.O governo do Estado de São Paulo criou a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) em Rio Preto. O local funcionará no prédio em que estavam localizadas a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São José do Rio Preto.O novo órgão faz parte do decreto criado pelo governo estadual de criar uma Deic em cada um dos dez DEINTERs existentes no interior, sendo que estarão instalados em Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, São José dos Campos e Sorocaba.