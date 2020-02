Segundo informações, a vítima estaria assistindo o show do OBA Festival e indivíduos teriam tentado arrancar uma corrente de seu pescoço

publicado em 23/02/2020

O caso foi registrado na delegacia e será investigado pelas autoridades policiais (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma tentativa de roubo no carnaval do OBA Festival acabou com um jovem de 21 anos, morador do município de Jardim (MS), gravemente ferido durante a madrugada deste domingo, em Votuporanga.Segundo informações preliminares, a vítima estaria assistindo o show no OBA Festival quando outros indivíduos tentaram arrancar uma corrente de ouro de seu pescoço. Ao resistir ao assalto, os criminosos teriam o agredido com socos e pancadas no rosto.Ainda conforme as informações, o rapaz teria sido encontrado por seu amigo de Votuporanga que também estava no OBA Festival. A vítima estaria com ferimentos graves no rosto e estava caído no chão.Ele foi atendido por paramédicos no local e encaminhado para o Pronto Socorro do bairro Pozzobon para receber os devidos atendimentos médicos. Posteriormente, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Votuporanga com suspeita de fratura no rosto e diversas lesões pelo pescoço, devido a forte puxada da corrente.O caso foi registrado na delegacia e será investigado pelas autoridades policiais. No OBA Festival há sistema de monitoramento por câmeras de segurança, o que possibilitará a identificação dos suspeitos. Além disso, também conta com um esquema de segurança espalhados pelo recinto.