publicado em 19/02/2020

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga esteve no local para atender a ocorrência e socorrer as vítimas até a UPA (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUm acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado na manhã de ontem no cruzamento das ruas Itacolomi com a Ivaí, próximo à praça São Bento, em Votuporanga. As condutores e passageira dos veículos sofreram ficaram levemente feridas.Segundo informações preliminares, um dos veículos seguia pela rua Itacolomi e o outro era conduzido pela rua Ivaí, quando no cruzamento onde existe um semáforo, ambos teriam colidido. Com o impacto, um dos carros também colidiu em um posto de energia elétrica.A unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada e compareceu no local para atender a ocorrência. Ambas as condutoras dos veículos e uma passageira sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.A Polícia Militar de Votuporanga também foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. As duas condutoras alegaram às autoridades que o sinal semafórico estava verde para elas. As causas do acidente serão investigadas posteriormente pela polícia.