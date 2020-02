O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência e compareceu no local rapidamente

publicado em 18/02/2020

O veículo teria avançado o sinal de pare e colidido contra a motocicleta (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira envolvendo um carro e uma motocicleta no cruzamento da rua José Abdo Marão com a avenida Pansani, em Votuporanga. A colisão deixou a motociclista levemente ferida.Segundo informações Polícia Militar ao A Cidade, o veículo seguia pela rua José Abdo Marão quando teria avançado o sinal de parada obrigatório no cruzamento com a avenida e colidido contra a motocicleta.Com o impacto, a condutora da moto caiu no chão e sofreu ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência e compareceu no local rapidamente.A vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Votuporanga, para receber atendimentos médicos.A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local do acidente de trânsito para registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas posteriormente pelas autoridades.