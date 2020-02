Uma discussão começou e cinco motoristas, que seriam de Ribeirão Preto, teriam agredido o votuporanguense

publicado em 24/02/2020

Confusão envolvendo motoristas de aplicativo (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma confusão envolvendo motoristas de aplicativo foi registrada na noite deste domingo (23) em Votuporanga. De acordo com informações preliminares, cinco motoristas de aplicativos de outras cidades, que estão trabalhando no município por conta do carnaval, agrediram o motorista de um dos aplicativos de Votuporanga.O problema aconteceu em frente a um hotel, onde os motoristas "de fora" estavam complicando o trabalho dos profissionais de Votuporanga, então uma discussão começou e cinco motoristas, que seriam de Ribeirão Preto, teriam agredido o votuporanguense.Os motoristas dos aplicativos locais estão cobrando mais fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Votuporanga em relação aos profissionais de outras cidades que trabalham durante o carnaval.