publicado em 21/02/2020

As residências foram interditadas pela equipe do Corpo de Bombeiros devido a riscos de desmoronamento (Foto: Reprodução)

Da redaçãoResidências localizadas na avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozzobon, foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga por conta da escavação para terraplanagem em um terreno ao lado da avenida.Segundo informações preliminares, por conta dos serviços realizados no local, houve um princípio de desmoronamento que ocasionou na interdição pela equipe dos bombeiros de três residências vizinhas da obra.A situação se agravou devido as chuvas que atingiram a cidade recentemente e o barranco cedeu e afetou as estruturas das casas, que começaram a apresentar sinais de rachaduras/trincas e risco de desmoronamento.O caso foi registrado e a interdição foi realizada pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros da cidade. Com a chuva da madrugada de ontem, os problemas nos locais pioraram. A situação será investigada.