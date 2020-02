Não houve feridos no local da colisão; Samu esteve no local

publicado em 10/02/2020

Segundo informações preliminares, os veículos se trombaram no cruzamento da rua São Paulo com a Tocantins (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na região central de Votuporanga. A colisão da tarde desta segunda-feira, envolveu um automóvel e uma motocicleta. Não houve feridos no local da colisão.Segundo informações preliminares, os veículos se trombaram no cruzamento da rua São Paulo com a Tocantins, onde no local existe uma rotatória. Com o impacto, o condutor da motocicleta caiu no chão.A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, esteve no local para atender a ocorrência. Apesar do susto, não houve registro de ferimentos graves.As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.