Segundo o boletim, na ação criminosa, também estavam envolvido um adolescente de 15 anos e um bebê de três anos

publicado em 17/01/2020

Os policiais militares apreenderam diversos produtos que foram devolvidos aos estabelecimentos (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na tarde desta quinta-feira um casal pelo furto de mercadorias de um supermercado, localizado na avenida Brasil, no bairro Santa Alice, em Votuporanga. A equipe teria sido acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência de furto.Segundo informações do boletim de ocorrência, ao chegarem no local, os policiais foram informados pelo segurança de que três indivíduos teriam entrado no estabelecimento e furtado alguns produtos e que estavam fugindo do supermercado.A equipe vasculhou o local e conseguiu abordar no interior do supermercado o indiciado e em seguida viu quando o adolescente estaria correndo no estacionamento, sendo acompanhado e abordado logo em seguida. Como houve resistência, foi necessário o uso de algemas para contê-lo.Conforme consta na ocorrência, os policiais militares ainda abordaram a acusada que estava com uma criança de três ano e que teria sido utilizada para dissimular o furto ao estabelecimento.Ao serem abordados, a equipe da PM localizou em posse dos acusados diversos produtos que haviam sido furtados do supermercado e que foram reconhecidos pelo segurança como sendo produtos de alto valor, sendo que o total do furto seria de aproximadamente R$ 3 mil.De acordo com o B.O., os indivíduos estavam em com um veículo com placas de São Paulo e, no interior, foram localizados mais algumas mercadorias. Questionado sobre os fatos, os indiciados confessaram que teriam furtado um outro supermercado de Votuporanga.A equipe da PM entrou em contato com o representante do outro estabelecimento, que reconheceu os produtos como sendo seus. Durante a ocorrência, os policiais militares ainda foram informados pela Polícia Civil que o veículo utilizado no crime era produto de furto.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao casal, sendo encaminhado até o Primeiro Distrito Policial de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade tomou ciência do ocorrido e elaborou o flagrante por furto qualificado e corrupção de menor de 18 anos.A dupla permaneceu detida à disposição da Justiça. Em relação aos menores, eles foram liberados aos seus responsáveis legais mediante termo.