Josuel Posidônio da Silva, de 32 anos, sofreu apenas ferimentos leves e conseguiu escalar pelo barranco. Forte chuva fez com que a terra desmoronasse e veículo caísse em Potirendaba (SP).

publicado em 11/01/2020

Carro caiu em cratera após forte chuva em Potirendaba — Foto: Divulgação/Gazeta do Interior

O pedreiro Josuel Posidônio da Silva, de 32 anos, motorista do carro “engolido” por uma cratera que se abriu após uma ponte em construção ceder, em Potirendaba (SP), afirmou ao G1 que precisou quebrar o para-brisa traseiro para sair do veículo e escalar o barranco.

O caso foi registrado na quinta-feira (9). Parte da estrutura responsável por ligar o bairro Nova Alvorada à região central do município cedeu por conta da forte chuva que atingiu a cidade.

De acordo com Josuel, ele e a irmã tinham saído da casa do irmão, por volta das 22h, e estavam voltando para o imóvel onde moram, quando foram surpreendidos pela situação.

“Eu não acredito ainda. Eu precisei quebrar o vidro traseiro para sair porque o veícullo estava afundando. Fiquei desesperado e tive que tomar a atitude. Tinha bastante água e as portas não abriam”, diz o pedreiro.

O pedreiro e a irmã sofreram apenas ferimentos leves. Ambos compareceram ao pronto-socorro do município para receberem atendimento médico. Em seguida, foram liberados.

“O que me ajudou foi que a terra foi deslizando, tipo areia movediça. Por isso não caímos direto. Eu estava passando normal, como sempre passei, quando a terra começou a mexer. Ela conseguiu sair a tempo, mas eu não”, relembra Josuel.

O pedreiro também contou que precisou escalar o barranco com algumas árvores para poder sair de dentro da cratera.

“Eu só pensei em Deus e na minha família. Poderia ser acontecido coisa pior com a gente. Eu fiquei desesperado com a situação. Graças a Deus não aconteceu nada de grave”, conta Josuel.

Ocarro da família foi retirado com um auxílio de uma máquina na manhã de sexta-feira (10). Contudo, o veículo ficou totalmente danificado.

“Eu não consegui dormir direito essa noite. Não vou poder arcar com os prejuízos que foram causados por conta de uma obra da prefeitura”, afirma o pedreiro.



Fonte. G1