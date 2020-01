Segundo o boletim de ocorrência, o veículo estava estacionado em frente à residência da vítima

publicado em 30/01/2020

O boletim de ocorrência foi registrado como furto qualificado na DIG de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm morador de Votuporanga se surpreendeu na manhã desta quinta-feira quando percebeu que um indivíduo desconhecido furtou sua lancha, que estava estacionada em frente à sua residência, localizada na avenida João Gonçalves Leite. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG da cidade.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que na noite anterior deixou o veículo em cima de uma carreta de reboque em frente à sua residência, na avenida do Assary. Ele ainda afirmou que a carreta estava acoplada ao seu carro e trancada com um cadeado.Conforme consta na ocorrência, pela manhã, o morador de Votuporanga percebeu que a carreta e o veículo haviam sido furtados por um bandido. Porém, apesar de estar trancada, não houve nenhum sinal de arrombamento do cadeado ou danos em seu automóvel.O boletim de ocorrência foi registrado como furto qualificado de veículo e o caso será encaminhado para a investigação policial.