publicado em 20/01/2020

Local onde o homem se afogou em prainha de Santa Fé do Sul — Foto: Arquivo Pessoal

Um jovem de 22 anos morreu afogado, no Parque das Águas Claras, em Santa Fé do Sul (SP), no fim da tarde de domingo (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Reinaldo Pereira Coelho, morador de Palmeira D'Oeste (SP), estava na prainha com amigos quando entrou na água para nadar, mas teria ido para uma parte mais funda do rio, se afogou e ficou submerso.

Ainda segundo os bombeiros, Reinaldo foi retirado da água já sofrendo uma parada cardiorrespiratória. O jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Fé do Sul, mas acabou morrendo.