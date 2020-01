Os agentes da Especializada já investigavam o indiciado por conta do tráfico de drogas, inclusive ele já foi preso pelo crime

publicado em 10/01/2020

A Dise apreendeu uma grande quantidade de maconha e cocaína, além de material usado no preparo da droga (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta quinta-feira um homem de 42 anos, conhecido como ‘Mineiro’ pelo envolvimento com o tráfico de drogas no município de Riolândia. Os agentes da Especializada já estavam investigando o acusado pelo crime.Segundo informações da Dise, Mineiro já é conhecido nos meios policiais, inclusive já foi preso por tráfico de drogas, no entanto, ao sair da prisão, continuou comercializando os entorpecentes em sua residência, que fica próximo a uma igreja daquela cidade.Os policiais realizaram vigilâncias silenciosas nas proximidades da casa do traficante e presenciaram usuários indo até o local para comprar as drogas, porém, por conta do difícil acesso, não foi possível promover as abordagens de imediato.Conforme a Dise, nesta quinta-feira, os agentes da delegacia receberam informações de que Mineiro havia recebido uma grande quantidade de entorpecente de forma bruta. Prontamente, os policiais se deslocaram até o local e aguardaram o momento em que algum dependente químico chegasse à residência.Pouco tempo depois, um indivíduo se aproximou, mas saiu em direção à praça central ao perceber a presença da equipe. Os policiais da Dise, então, decidiram promover uma abordagem surpresa na residência do acusado, sendo necessário pular o muro de lotes vizinhos para adentrar no imóvel, já que o portão principal estava trancado.Ao ver a aproximação dos policiais, Mineiro tentou fugir pelos fundos, mas foi abordado rapidamente. Em busca domiciliar, foram encontradas no quarto da casa algumas porções de cocaína embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro proveniente do tráfico e duas balanças digitais de precisão.Também foram apreendidos materiais para embalagem dos entorpecentes, dois tijolos de cocaína, um prato com o entorpecente que seria preparado e renderia mais de duas mil porções. No tanquinho de lavar roupas estavam dois tijolos de maconha que seriam fracionados posteriormente e mais algumas porções já embaladas para a venda.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão a Mineiro, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga. Na delegacia, foi elaborado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, após finalizado os trabalhos da Polícia Judiciária, o traficante permaneceu preso à disposição da Justiça.