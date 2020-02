O veículo foi localizado ontem escondido em um matagal na estrada Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27

publicado em 31/01/2020

No local, os policiais da DIG encontraram o veículo sem o motor, sendo que o objeto estava dentro da embarcação (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, recuperou nesta sexta-feira o barco que havia sido furtado por um bandido desconhecido na madrugada desta quinta-feira, dia 30, em frente a uma residência localizada na avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary.Segundo informações preliminares, a vítima teria informado às autoridades que a embarcação estava em cima de uma carreta reboque e que havia estacionado o veículo em frente a sua residência na noite anterior ao crime. Pela manhã, o morador percebeu a ação criminosa.Conforme consta as informações, a vítima disse que o veículo estava trancado com um cadeado junto ao seu carro e não percebeu sinais de arrombamento ou danos causados ao automóvel para o furto da lancha.Policiais civis da DIG iniciaram os trabalhos de investigação e conseguiram localizar, nesta sexta-feira, o veículo em um canavial às margens da estrada Adriano Pedro Assi, popularmente conhecida como a Estrada do 27.De acordo com as informações, ao chegarem no local, os policiais encontraram o veículo sem o motor, sendo que o objeto estava dentro da embarcação. A perícia também compareceu no local para constatar os fatos. O veículo seria devolvido para a vítima.A equipe da DIG suspeita que o criminoso teria deixado o veículo no canavial para buscar posteriormente. Apesar de terem localizado o veículo, os policias seguiram investigação sobre o caso para localizar os autores do crime.