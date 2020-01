Polícia apreendeu fotos e documentos no imóvel. Residência não aparentava estar abandonada, segundo a polícia. Advogado estava desaparecido havia um dia.

publicado em 15/01/2020

Banheiro onde o corpo do advogado de Araçatuba foi encontrado esquartejado — Foto: Regional Press

A polícia encontrou no banheiro de uma casa vazia, mas que não aparentava estar abandonada, em Araçatuba (SP), as três sacolas com o corpo esquartejado do advogado Ronaldo César Capelari, de 53 anos. Os pacotes foram encontrados na noite de terça-feira (14), um dia após a vítima desaparecer.

A polícia também apreendeu na casa uma faca que pode ter sido usada no crime, além de documentos e fotos que estavam na residência.

Nenhum suspeito foi detido ou identificado e a Polícia Civil não sabe o que motivou o assassinato. Três homens que estavam perto da casa foram abordados e levados à delegacia. Eles foram ouvidos e liberados.

O delegado que investiga o caso começou a ouvir pessoas para tentar esclarecer o crime, dentre elas a dona do imóvel onde o corpo foi encontrado. A casa seria alugada para uma jovem de 20 anos.

Ronaldo desapareceu na noite de segunda-feira, quando saiu de casa para ir até uma academia de natação e não foi mais visto. A casa onde o corpo foi encontrado esquartejado fica na Vila Água Branca, região leste de Araçatuba.

"Uma denúncia anônima informou que, no decorrer da madrugada, ele viu a caminhonete no local, e inclusive ela havia colidido com o muro da residência. A casa estava vazia, mas não era abandonada. No quintal, encontramos uma jaqueta com sangue. A porta estava arrombada, [tinha] um forte cheiro e encontramos no banheiro o corpo”, afirma o tenente Rodrigo de Souto, da Polícia Militar.

A perícia fez o levantamento, colheu material genético e os objetos que estavam na casa. A polícia quer saber quem morava no local, já que tinham fotos e documentos que foram recolhidos.

O velório de Ronaldo está previsto para começar a partir das 14h desta quarta-feira (15), no cemitério Jardim da Luz, em Araçatuba (SP). O enterro está marcado para as 17h.

Ronaldo César Capelari, de 53 anos, sumiu na noite de segunda-feira após sair de casa para ir a uma academia de natação na cidade.

Após o sumiço, na noite de segunda-feira, a família foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento.

A caminhonete de Ronaldo foi encontrada pela polícia em uma estrada de terra em Birigui (SP), que fica a 18 quilômetros de Araçatuba, também na manhã de terça-feira. Não havia sinais de arrombamento, mas ela estava batida e riscada. Dentro do veículo, policiais encontraram pedra e chinelo com marcas de sangue.