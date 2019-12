O flagrante aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo Jardim Das Palmeiras em Votuporanga

publicado em 02/12/2019

Com o individuo foi localizado uma pistola calibre 380 com 15 munições intactas (Foto: Divulgação/PM)

Da redação

Policiais militares prenderam na noite deste sábado (30), um indivíduo de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Jardim Das Palmeiras, em Votuporanga.

Segundo informações da PM, os policiais militares realizavam patrulhamento quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência na qual um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda aparentava estar portando uma arma de fogo na cintura.

Os policiais realizaram a abordagem no referido bar, onde o jovem com características idênticas estava próximo a uma mesa de bilhar, e ao receber ordem policial, fugiu pulando o muro da residência vizinha.

Com o apoio das demais viaturas, foi realizado cerco policial, e o individuo de 23 anos foi localizado escondido no quintal da casa onde havia pulado e em sua cintura foi localizado uma pistola calibre 380 com 15 munições intactas.