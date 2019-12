Segundo a polícia, o motorista que transportava a droga desobedeceu a ordem de parada na Rodovia Assis Chateaubriand, em Rio Preto, e fugiu em alta velocidade

publicado em 21/12/2019

A Polícia Rodoviária apreendeu mais de 200 quilos de maconha em um carro na Rodovia Assis Chateaubriand, na noite de sexta-feira (20).A droga estava em um carro com placas de Araçatuba (SP). Segundo a polícia, o motorista, que seguia no sentido Rio Preto a Guapiaçu, desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade.O homem foi seguido por alguns metros quando abandonou o veículo com a droga e fugiu a pé. O homem não foi capturado. Após ser pesada, a quantidade de droga apreendida foi de 233 quilos.