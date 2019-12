Polícia

Jovens morrem em acidente de moto na Rodovia Euclides da Cunha

De acordo com a polícia, a moto em que as vítimas estavam caiu depois que um carro que seguia atrás bateu no veículo. Motorista não foi identificado.

publicado em 02/12/2019

João Marcos de Oliveira Santos, de 22 anos, e José Guilherme de Macedo Gomes, de 23 anos, não resistiram (Foto: Arquivo Pessoal)



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto em que as vítimas estavam caiu depois que um carro que seguia atrás bateu no veículo.



Com o impacto da batida, João Marcos de Oliveira Santos, de 22 anos, e José Guilherme de Macedo Gomes, de 23 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.



A PRE também informou que o motorista do carro que teria causado o acidente não parou e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda não foi identificado. Dois jovens morreram após se envolverem em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de Valentim Gentil (SP), na madrugada deste domingo (1º).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto em que as vítimas estavam caiu depois que um carro que seguia atrás bateu no veículo.Com o impacto da batida, João Marcos de Oliveira Santos, de 22 anos, e José Guilherme de Macedo Gomes, de 23 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.A PRE também informou que o motorista do carro que teria causado o acidente não parou e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda não foi identificado.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2019/12/jovens-morrem-em-acidente-de-moto-na-rodovia-euclides-da-cunha-n58970